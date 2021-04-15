Fazlı Tan: “2 mağlubiyetten sonra bu galibiyet iyi geldi”

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Bandırmaspor maçının ardından, “2 mağlubiyetten sonra bu galibiyet bize iyi geldi. Oyuncularımızın enerji ve arzusu iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz” dedi.

Bursaspor TFF 1. Lig’in 30. haftasında sahasında Bandırmaspor’u 21’lik skorla geçti. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, “Kazandık, mutluyuz. Oyuncuları tebrik ediyorum. İki mağlubiyetten sonra böyle bir galibiyet önemliydi. 2 mağlubiyet PlayOff hayallerini suya düşürdü. Eksikler de vardı. Oyuncular enerjisi ve arzusu iyiydi. Pozisyonları bulan taraftık. İlk yarı da rakibimiz kontrataklarla çıktı. Basit bir savunma hatası ile golü yedik. İkinci yarı uyarlarımızı yaptık. Aynı oyunu sürdürürsek bu maçı çevirebileceğimizi söyledik. Bursaspor daha önce de maçlar çevirdi. Bugün de öyle bir gündü. İkinci yarıda rakibe ciddi pozisyon vermedik. Kontralarda etkili olamadılar. 85. dakikaya kadar golü bekledik ve 11’den sonra rakip reaksiyon gösterdi. Topları direkten döndü. Sonra 94. dakikada attığımız golle 3 puanı aldık. Bandırmaspor’a başarılar diliyorum. Samsun maçına hazırlıklarına başlayacağız” diye konuştu.



“Eren’in yeteneklerine güveniyoruz”

Maça sonradan giren ve iki golle kaydeden 2003 doğumlu Eren Güler için de bir parantez açan Tan, “Eren yetenekli bir futbolcu. Geçen hafta da şans vermiştik. Bugüne kadar verdiğimiz şanslarda bazı oyuncular saha içinde psikolojik eşiği atlamakta zorlanıyor. Eren sahada stresli ve gergin oluyordu. Antrenmanlardaki performansı sahaya yansıtamıyordu. Bugün onu kırdığını düşünüyorum. Kendi yeteneklerine güveniyoruz. Profesyonelliğe güzel bir adım attığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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