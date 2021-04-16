Bursa'da kalabalık iki aile arasındaki kavgayı polis ayırdı; o anlar kamerada

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgaya akrabalar da karıştı. Onlarca kişinin karıştığı kavgayı ayırmak için polis ekipleri havaya ateş açtı. Kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı. Olaylar kameralara da yansıdı.
Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden yaşanan yaralama olayı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen 2 aile, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmaya akrabaların da katılmasıyla olay büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Onlarca kişinin karıştığı kavgada ara sokaklara kaçan 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı. Gergin anların yaşandığı olay, kameralar tarafından görüntülendi.
Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-04-16 00:29:19
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