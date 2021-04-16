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Bursa'da Ulu Cami'ye balyozlu saldırı

DHA

Bursa'da Ulu Cami'ye balyozlu saldırı


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da tarihi Ulu Cami´ye balyozla saldırıda bulunan Tamer Ö. (41), polis tarafından gözaltına alındı.
Merkez Osmangazi ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında Tamer Ö. yanına aldığı balyozla Ulu Cami´nin kuzey kapısına geldi. Tamer Ö., balyozla caminin korkuluklarına ve mermere vurmaya başladı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri Tamer Ö.´ye müdahale edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Tamer Ö.´yü gözaltına aldı.
Çiftçilik yaptığı belirlenen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tamer Ö., Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Tamer Ö.´nün sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-04-16 08:58:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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