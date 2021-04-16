Bursa'da Ulu Cami'ye balyozlu saldırı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da tarihi Ulu Cami´ye balyozla saldırıda bulunan Tamer Ö. (41), polis tarafından gözaltına alındı.
Merkez Osmangazi ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında Tamer Ö. yanına aldığı balyozla Ulu Cami´nin kuzey kapısına geldi. Tamer Ö., balyozla caminin korkuluklarına ve mermere vurmaya başladı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri Tamer Ö.´ye müdahale edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Tamer Ö.´yü gözaltına aldı.
Çiftçilik yaptığı belirlenen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tamer Ö., Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Tamer Ö.´nün sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-04-16 08:58:30
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