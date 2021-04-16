Bursa’da toplu taşıma midibüsü devrildi: 5 yaralı Mobese direğini yerinden söken midibüs yan yattı

Bursa’da toplu taşıma midibüsü mobese direğine çarptıktan sonra yan yattı. Direği yerinden söken midibüste 5 kişi yaralandı.

Olay, İzmir yolu Caddesi Uludağ Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Hürriyet Mahallesi ile Uludağ Üniversitesi arasında hizmet veren 16 M 10038 plakalı midibüs bilinmeyen bir nedenle kavşakta yapım aşamasında olan mobese direğine çarptıktan sonra yan yattı.

Araç içinde seyahat eden 4 yolcu ve şoför hafif şekilde yaralandı. Olayı gören güvenlik görevlileri, polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.Olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolun yeniden trafiğe açılması için devrilen midibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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