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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklardaki korona virüsü, mevsimsel hastalıklarla karıştırmayın

İHA

Çocuklardaki korona virüsü, mevsimsel hastalıklarla karıştırmayın

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, çocuklardaki korona virüs belirtilerinin mevsimsel hastalıklarla karıştırılmaması gerektiğini söyledi.
Korona virüse yakalanmış veya taşıyıcı olan yetişkin bireylerin, özellikle de aile bireylerine hapşırma, aksırma ve öksürükle bu virüsü taşırlar. Enfekte çocukların hiçbir bulgu vermeyebileceği ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, “Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, kas ağrısı, nefes alıp vermede zorlanma, baş ağrısı, burun akıntısı ve bazı hastalarda kusma ishal gibi belirtiler olabilir. Çocuklarda erişkinlere göre, daha hafif seyretmekte olup, altta yatan kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi düşük olan çocuklarda ve küçük yaş gruplarında daha ciddi seyredebilmektedir. Ayrıca çocuklarda son dönemde korona virüs enfeksiyonu sonrası yaklaşık 26 haftalar arasında görülebilen Pediatrik inflamatuar multisistem sendromu (PIMS) gelişebilmekte ve hayatı tehdit edici olabilmektedir” dedi.
Çocuklarda özellikle kış döneminde havaların soğuması, ani ısı değişiklikleri, kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirme gibi sebeplerle hastalık sayısında ve çeşitliliğinde artışın sebeplerinden olduğunu ifade eden Arslan, “Bunlar arasında, grip, nezle, tonsilit, farenjit, otit gibi üst solunum yolu hastalıkları, larengotrakeit (krup), bronşit, bronşiolit ve pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonları, ishal, kusma ile seyreden gastrointestinal sistem enfeksiyonları, 6. hastalık gibi çocukluk çağının döküntülü hastalıkları sayılabilir. Üst solunum yolu hastalıkları genellikle; ateş, iştahsızlık, baş boğaz kulak ağrısı, kulakta tıkanma hissi, öksürük, burun akıntısı ve tıkanıklığı, gözde yaşarma akma kızarıklık, halsizlik, kas eklem ağrıları, ciltte döküntü gibi şikayetlerle seyretmektedir. Alt solunum yolu hastalıklarında görülen belirtiler ise; ateş, boğaz ağrısı ve yanması sonrası gelişen öksürük, ses kısıklığı, hırıltı, hışıltı, nefes alıp vermede zorlanma, balgam çıkarma, halsizlik, iştahsızlık ve kusmadır. Öksürüğün karakteri de hastalığı çeşidine, yani solunum yollarında tutulduğu bölgeye göre değişiklik gösterir. Krup olanlarda köpek havlaması tarzı öksürük, astım ve bronşiolit gibi hastalıklarda hışıltı ve ıslık sesine benzer ses ile birlikte ardışık öksürük atakları, zatürre de ise balgam çıkarma, daha küçük çocuklarda kusma ile birlikte öksürük şeklinde görülebilir” diye konuştu.
Gastrointestinal sistemin enfeksiyonlarında da, kusma, ishal, ateş, iştahsızlık, ağızdan beslenememeye bağlı olarak su ve elektrolit kayıpları, bilinç kaybına kadar varan klinik tablolar görülebilmekte olduğunu belirten Arslan, “Bu belirtilerin hemen hemen tamamı korona virüs enfeksiyonunda da görülebildiği için, aileler bu belirtileri görünce ya çocuklarında korona virüs enfeksiyonu olduğunu düşünerek panik yapmakta ya da korona virüs enfeksiyonu geçiren çocuğunun yukarıda bahsedilen hastalıklardan birini geçirdiğini düşünerek hastaneye başvurmakta gecikebilmektedir. Bu tür şikayetleri olan çocuklarımızın aileleri, panik yapmadan bir sağlık kuruluşuna başvurmalı ayrıntılı muayene ve gerekirse laboratuvar analizleriyle en doğru teşhis konularak doğru tedavinin zamanında başlamasını sağlamaları gerekir” şeklinde konuştu.

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