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Konut satışlarında umut veren artış Yabancı yatırımcılar geri dönmeye başladı Yabancılara konut satışında büyük artış

İHA

Konut satışlarında umut veren artış Yabancı yatırımcılar geri dönmeye başladı Yabancılara konut satışında büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine bakıldığında Mart 2021 döneminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 oranında bir artış gerçekleşti. Özellikle salgın etkisi ile beraber durgun bir dönem yaşayan konut satışlarındaki bu artışın yılın diğer aylarında artarak sürmesi bekleniyor.
Mart 2021 döneminde gerçekleşen konut satış rakamları hakkında açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, yılın ilk çeyreğindeki rakamların bütünsel anlamında yılın tamamına etkisinin olmayacağını, 2021 Haziran döneminden itibaren konut satışlarında yukarı yönlü bir seyir beklediklerini söyledi. Aydemir yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“İnşaat sektörünün sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde üretimine devam edebilmesi için konut satışlarının her zaman pozitif olarak verilere yansıması gerekir. 2021 yılının Ocak ve Şubat dönemlerinde maalesef istediğimiz seviyelerde bir konut satışı gerçekleşmedi. Bunun başlıca sebepleri arasında şüphesiz içinde bulunduğumuz salgın süreci ve buna bağlı olarak yaşanan ekonomik dalgalanmalar geliyor. Ancak unutulmamalıdır ki Türkiye insanı için gayrimenkul ve konut edinme çok özel bir yere sahip. Olağan konut ihtiyacının yanı sıra ciddi bir yatırım aracı olarak kabul edilen konutlara talep her dönem olmuştur ve olacaktır. Son açıklanan verilere baktığımızda Mart 2021 dönemindeki artışın yılın tamamına umut verici bir oran olduğunu söyleyebiliriz”.
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,9 artarak 4 bin 248 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart ayında ilk sırayı 2 bin 119 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 889 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Ankara, 184 konut satışı ile Mersin ve 129 konut satışı ile Yalova izledi. 2021 yılı Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 663 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

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