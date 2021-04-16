Yılport Samsunspor-Bursaspor maçının hakemi Kadir Sağlam oldu

TFF 1. Lig’in 31. haftasında oynanacak olan Yılport SamsunsporBursaspor maçında Ankara bölgesi üst klasman hakemi Kadir Sağlam düdük çalacak.

TFF 1. Lig’in 31. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre Yılport SamsunsporBursaspor maçını Ankara bölgesi üst klasman hakemi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Demokrat Özgür Güneş olacak. Genç hakem yönetiminde bugüne kadar 2 maça çıkan Bursaspor, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Yılport Samsunspor da aynı sayı da maça çıktı ve 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Yılport SamsunsporBursaspor müsabakası 19 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

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