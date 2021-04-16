Rally Bodrum’da Hacı Murat efsanesi geri döndü

Rally Bodrum'da yıllar sonra Hacı Murat efsanesi ortaya çıktı. Futbol, basketbol, koşu, tenis gibi farklı spor alanlarına sponsorluklarıyla omuz veren Uludağ İçecek, Bodrum’da gerçekleşen historik konsept ralli yarışlarında da, Onur Çelikyay pilotluğunda ve Serdar Canbek copilotluğunda Murat 124 aracına Efsane Uludağ Gazoz markasıyla sponsor oldu.

Sağlık konusunda da hassas davranarak içecek sektöründe sunduğu “koruyucusuz” ürünleriyle dikkatleri çeken Uludağ İçecek, spora verdiği desteklere devam ediyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na bağlı tescilli organizatör kulüplerden Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından 1011 Nisan tarihinde Bodrum Muğla’da düzenlenen, 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 1011 Nisan tarihlerinde rekor katılımla gerçekleşti. 2 gün boyunca süren ve ilk günü “panayır” olarak adlandırılan, etkinlik alanında çadırların kurulduğu, araçların seyircilerle buluştuğu organizasyonun ikinci gününde farklı parkurlarda etap etap yarışlar gerçekleştirildi.

Murat 124'e yoğun ilgi

Pandemiye rağmen yoğun katılımla gerçekleşen Rally Bodrum’da, Efsane Uludağ Gazoz markası sponsorluğunda yarışan Murat 124 araç seyircilerden yoğun ilgi gördü. Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Sporun farklı alanlarında markalarımızla var olmayı önemsiyoruz. Desteklediğimiz her alanda, hızlı tüketim sektöründeki markalarımızı hedef kitleye hatırlatıyorken, sosyal sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz.” dedi.

Efsane Uludağ Gazoz sponsorluğundaki Murat 124 araç ile Pilot Onur Çelikyay ve Copilot Serdar Canbek; 2425 Nisan’da Eskişehir’de, 2930 Mayıs’ta Yeşil Bursa Rallisi’nde, Haziran ayında Orhangazi Ralli Cross’ta, 34 Temmuz’da Ankara Hitit Rallisi’nde, 31 Temmuz 1 Ağustos’ta Şahintepe Tırmanma Gemlik Rallisi’nde, 78 Ağustos’ta Kocaeli’de, 2324 Ekim’de İstanbul’da yarışacaklar.

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