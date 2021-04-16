Onur Atasayar: “Pes etmek yok”

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Onur Atasayar, Royal Hastanesi Bandırmaspor galibiyeti sonrası, “Her zamanki gibi pes etmek yok” ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig’in 30. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 21 mağlup eden Bursaspor’da tecrübeli futbolcu Onur Atasayar, camiayı mutlu edecek bir açıklama yaptı. Genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan yeşilbeyazlılarda 26 yaşında olmasına rağmen takımda abilik görevi de üstlenen Onur Atasayar, Bandırmaspor galibiyeti sonrası, “Her zamanki gibi pes etmek yok” yorumunda bulundu.

Bursaspor aldığı galibiyetin ardından puanını 43’e yükselterek, matematiksel olarak PlayOff’a katılma şansını sürdürdü.

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