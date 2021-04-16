Bursa'da, direğe çarpan yolcu midibüsü yan yattı: 5 yaralı

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da, kontrolden çıkarak, direğe çarpıp, yan yatan yolcu midibüsünde sürücü dahil 5 kişi, yaralandı.
Kaza, dün Nilüfer ilçesinde, Bursa-İzmir yolunun Uludağ Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Hürriyet Mahallesi-Uludağ Üniversitesi hattındaki 16 M 10038 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkıp, direğe çarparak, yan yattı. Kazada sürücü ve 4 yolcu, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs, kaza sonrası çekiciyle yoldan kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2021-04-16 13:48:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.