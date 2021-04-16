Nilüfer'de su kesintisi

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinde su kesintisi yaşanacaktır.

BUSKİ'den yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi, Nenehatun Caddesi, Yılmaz Akkılıç Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesi, Yaprak Sokak, Ahmet Haşim Sokak, Nil Sokak, Basın Sokak, Ali Rıza Bey Caddesi, Arda Sokak, Eğitim Sokak, Fuzuli Caddesi, Ata Bulvarı, Umut Sokak, Divan Sokak, Belde Sokak, Cihan Sokak, Hizmet Sokak, Müjde Sokak ve civarında 17 Nisan ile 24 Nisan tarihleri arasında saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.