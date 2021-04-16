Kısıtlamada kavgaya tutuşan 15 kişiye 47 bin lira ceza

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Bursa'da aralarında husumet bulunan grup arasında dün gece kısıtlama saatinde kavga çıktı. Kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale ederken 8 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak dağıtmaya çalıştığı gruptan 15 kişiye kısıtlamayı ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye daha önceden yaşanan yaralama olayı sebebiyle aralarında husumet bulunan 2 aile, sokak ortasında buluşup tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. İki grup ara sokaklara kaçarken 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı. Gergin anların yaşandığı olay, kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, belirledikleri 15 kişiye sokağa çıkma yasağına uymamaktan 47 bin 250 lira cezai işlem uyguladı.

Öte yandan polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

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