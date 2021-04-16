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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alibeyköy yeni meydanına kavuştu

İHA

Alibeyköy yeni meydanına kavuştu

İnegöl Belediyesi, Alibeyköy Mahallesinde meydanı düzenledi. Süs havuzu ve oturma alanlarıyla modern bir meydan oluşturulurken, meydanda inceleme yapan Belediye Başkanı Alper Taban “Bu mekanların tanıtımlarını da yaparak inşallah şehrimizdeki her bölgeyi ayrı bir çekim merkezi haline getirmeye devam edeceğiz” dedi.
Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Alibeyköy Mahallesinde bir süre önce başlanan meydan düzenleme çalışmasını tamamladı. Eski ve kullanışsız bir alan olan meydan, oturma alanları ve süs havuzuyla modern bir görünüme kavuştu. Mahallenin çehresini değiştiren çalışmayla, bölgedeki tarihi çınar ağaçlarının altlarına oturma alanları yapılıp led ışıklarla aydınlatıldı. Meydan düzenlemesinin tamamlanmasının ardından Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte alanda incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin de yer aldığı inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Taban, “Bugün Alibeyköy Mahallemizdeyiz. Cuma namazımızı burada eda ettik. AK Parti İlçe Başkanımız, meclis üyelerimiz ve yöneticilerimizle, muhtarımızla, vatandaşlarımızla hemhal olduk. Burada mahalle meydanımızda yaptığımız bir düzenleme çalışması vardı. Daha önce başlamıştı bu çalışma ve bugün de bitmiş halini gelip yerinde görmüş olduk” dedi.
Çalışma hakkında teknik bilgiler de veren Taban, “735 metrekarelik bir alanda 300 metrekarelik yeşil alan, 25 metrekarelik süs havuzu ve 410 metrekarelik sert zemin, tretuvar ve oturma alanları olarak yeni haliyle düzenlendi. Ben de çok beğendim meydanı. Mahalle sakinlerimize iyi günlerde, güzel ve sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyoruz. Nihayetinde insanın yaşadığı her yerde ihtiyaçları gidermek bizlerin vazifesi. Biz de vatandaşlarımızı dinleyerek, önceliklerini de belirlemeye çalışarak hızlı hızlı bu ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.
“Alibeyköy bizim büyük ve köklü mahallelerimizden” sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti:
“Meydanın hemen diğer bölümünde tarihi bir çınarımız var. Onun etrafında da güzel şekilde oturma alanları oluşturup ışıklandırmalarını yaptık. Bu mekanların tanıtımlarını da yaparak inşallah şehrimizdeki her bölgeyi ayrı bir çekim merkezi haline getirmeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı bu mekanları, alanları gelip görmeye, gezmeye davet ediyorum. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum.”

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