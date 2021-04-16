Büyükşehir 'yeşil'de kararlı

Bursa'nın 'yeşil' kimliğini yeniden kazanması için tüm imkanları zorlayan Büyükşehir Belediyesi'nin Yıldırım Bağlaraltı Mahallesi'nde BUSKİ'ye ait su depolarının bulunduğu alandaki duvarların kaldırılmasıyla açığa çıkan yaklaşık 20 bin metrekare alana kazandırdığı park hizmete açıldı.

Sanayileşmeye bağlı olarak özellikle 1980’li yıllardan itibaren yaşanan göç yüzünden ‘yeşil’ kimliğinden giderek uzaklaşan Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla yeniden yeşille anılan bir kent haline geliyor. Çalışmalar kapsamında 40 dönümlük Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi ve 225 dönümlük Vakıfköy Kent parkını Bursa'ya kazandıran, Ürünlü Millet Bahçesi, Çeltik Tematik Çiçek ve Su Parkı, Gökdere Millet Bahçesi, Demirtaş Barajı Eğlence Parkı ve Mesire alanı, Çekirge Teras gibi projelerle bu dönem 1,5 milyon metrekareden fazla yeşil alanı kente kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli parklarla da mahallere nefes aldırıyor. Yıldırım İlçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde bulunan ve BUSKİ D9 Su depolarının bulunduğu DSİ'ye ait alan Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıcalıklı bir parka dönüştürüldü. Çalışmalar kapsamında su depolarını çevreleyen duvarların alanı daraltıldı ve ortaya yaklaşık 16 bin metrekarelik alan çıktı. Bu alanın bitişiğinde bulunan Yıldırım Belediyesi sorumluluğundaki yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik park da bu proje ile bütünleşik hale getirilirken, bölgeye yaklaşık 20 bin metrekarelik nitelikli bir park kazandırılmış oldu. Kafeterya, çocuk oyun alanları, dış mekan spor aletlerinin bulunduğu alan, yürüyüş yolları ve 4 edat pergola ile bölge sakinlerinin buluşma noktası olacak park, sadece Bağlaraltı Mahallesi'ne değil, Esenevler, Erikli ve 75. Yıl Mahallelerine de hizmet verecek.

Sahip çıkmak sizden

Bölgeye nefes aldıracak park, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve mahalle sakinlerinin katıldığı törenle hizmete açıldı. Tören alanına erken gelen çocuklar protokol sandalyelerine kurulurken, daha sonra alana gelen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, çocukların rahatını bozmayıp, töreni ayakta izledi. Pandemi nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, ancak hayatın da devam ettiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu nedenle Bursa'nın dört bir köşesinde hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi. Yıldırım'ın yüzölçümü olarak Bursa'nın yüzde 1'i, nüfus olarak ise yüzde 23'üne sahip olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bu nedenle Yıldırım hizmet üretmenin en zor olduğu ilçelerimizden biri. İhtiyaçları ve sıkıntıları biliyoruz. Burada 20 bin metrekare atıl bir alan vardı. Onu mahallemize kazandırdık. Vakıfköy'e 225 dönümlük Kent Parkı kazandırdık. Yine Gökdere Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı, çalışmalar başlayacak. Bu tür yatırımları yapmak kolay. Ama asıl önemli olan buralara sahip çıkmak, korumak. Bu parkları yapması bizden, sahip çıkması sizden" diye konuştu. Başkan Aktaş, konuşmasının sonunda parkı koruyacaklarına dair töreni izleyen çocuklardan söz aldı.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de Yıldırım'da kişi başı düzenlenmiş yeşil alan miktarının 15 metrekare ve üzerine çıkarma için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirterek, vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçtiği bu dönemde maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmeleri konusunda vatandaşları uyardı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, Yıldırım'a yeni yeşil alanlar kazandırılması noktasındaki katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür etti. Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ise yeşil alanların bulundukları bölgelerin vitrini olduğunu belirterek, Bağlaraltı Mahallesi'ne böyle bir vitrin kazandıran Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Bağlaraltı Mahallesi Muhtarı Raif Kocabaş da mahalleye değer katan park nedeniyle Başkan Aktaş'a çiçek hediye etti.

Konuşmaların ardından törene katılan çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri daha sonra parkı gezdi.

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