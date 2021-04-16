Yaralanan annesinin başından ayrılmadı Otomobil ile çarpışan motosikletteki kadın yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralanan annesinin başından ayrılmadı Otomobil ile çarpışan motosikletteki kadın yaralandı

İHA

Yaralanan annesinin başından ayrılmadı Otomobil ile çarpışan motosikletteki kadın yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki kadın yolcu yaralandı. Kazayı yaralanmadan atlatan motosiklet sürücüsü, annesinin başından ayrılmadı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Selçuk S. (18) yönetimindeki 16 AND 299 plakalı motosiklet, Ortaokul Sokak üzerinden Adnan Menderes Bulvarı üzerine aniden çıkan sürücü Refik T. (59) idaresindeki 16 PF 081 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücünün arkasındaki annesi Fadime S. (51) yaralandı. Kazayı yaralanmadan atlatan motosiklet sürücüsü, yerde yatan yaralı annesinin başından ayrılmadı.
Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yasak tanımayan kaçak avcılara ceza Gölyazı'da kaçak avlanırken jandarmaya yakalanan 2 kişiye 11 bin lira ceza kesildi Canlı balıklar göle geri bırakılarak doğaya kazandırıldı
YEREL HABERLER Yasak tanımayan kaçak avcılara ceza Gölyazı'da kaçak ...
Aracını çaldıkları kadını metrelerce sürükleyen 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aracını çaldıkları kadını metrelerce sürükleyen 4 ...
Bursa'da yeni yapılan parkı kullanılamaz hale getirdiler
YEREL HABERLER Bursa'da yeni yapılan parkı kullanılamaz hale ...
Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu (2)
YEREL HABERLER Gemlik sahili, plankton patlaması ile bembeyaz oldu ...
Büyükşehir 'yeşil'de kararlı
YEREL HABERLER Büyükşehir 'yeşil'de kararlı
Bursa'da Ulu Camii'ne balyozlu saldırı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da Ulu Camii'ne balyozlu saldırı (2)
Alibeyköy yeni meydanına kavuştu
YEREL HABERLER Alibeyköy yeni meydanına kavuştu
Kısıtlamada kavgaya tutuşan 15 kişiye 47 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada kavgaya tutuşan 15 kişiye 47 bin lira ...
Bursa'ya 3 milyar 203 milyon liralık destek
YEREL HABERLER Bursa'ya 3 milyar 203 milyon liralık destek
Mudanyalı minibüsçülere yeni merkez durak
YEREL HABERLER Mudanyalı minibüsçülere yeni merkez durak
Yıldırım’ın çevreci teyzesi takdir topluyor
YEREL HABERLER Yıldırım’ın çevreci teyzesi takdir topluyor
Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu
Bursa Ulucami’de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Bursa Ulucami’de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Mudanya'daki parklar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor
YEREL HABERLER Mudanya'daki parklar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor
Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Bodrum katta çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Bukartlar’da HES kodu eşleştirmede son gün 16 Mayıs
YEREL HABERLER Bukartlar’da HES kodu eşleştirmede son gün 16 Mayıs
Süvari Ertuğrul Alayı’nın ihya edilmesi projesine BUÜ imzası
YEREL HABERLER Süvari Ertuğrul Alayı’nın ihya edilmesi projesine BUÜ ...
Bursa'da aileler arasında çıkan kavgada 15 kişiye kısıtlama ihlali cezası
YEREL HABERLER Bursa'da aileler arasında çıkan kavgada 15 kişiye ...
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
Bursa'da, direğe çarpan yolcu midibüsü yan yattı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da, direğe çarpan yolcu midibüsü yan yattı: 5 ...
Bursasporlu futbolcu Cüneyt Köz ameliyat olacak
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcu Cüneyt Köz ameliyat olacak
Balkan Türkleri, Yunan Dışişleri Bakanı'na öfkeli
YEREL HABERLER Balkan Türkleri, Yunan Dışişleri Bakanı'na öfkeli
Hac’ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek Suudi Arabistan mesafeli hac menasikleri için ülke kontenjanlarını normalin 5'te 1'ine indirmeyi planlıyor
YEREL HABERLER Hac’ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar ...
Onur Atasayar: “Pes etmek yok”
YEREL HABERLER Onur Atasayar: “Pes etmek yok”