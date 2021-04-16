Yaralanan annesinin başından ayrılmadı Otomobil ile çarpışan motosikletteki kadın yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki kadın yolcu yaralandı. Kazayı yaralanmadan atlatan motosiklet sürücüsü, annesinin başından ayrılmadı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Selçuk S. (18) yönetimindeki 16 AND 299 plakalı motosiklet, Ortaokul Sokak üzerinden Adnan Menderes Bulvarı üzerine aniden çıkan sürücü Refik T. (59) idaresindeki 16 PF 081 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücünün arkasındaki annesi Fadime S. (51) yaralandı. Kazayı yaralanmadan atlatan motosiklet sürücüsü, yerde yatan yaralı annesinin başından ayrılmadı.

Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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