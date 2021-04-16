Bursaspor Kulübü’nden Cüneyt Köz açıklaması

Bursaspor Kulübü, sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Cüneyt Köz’ün son durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Tecrübeli futbolcunun 68 haftalık rehabilitasyon dönemi geçireceği belirtildi.

TFF 1. Lig ekiplerden Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz ameliyat oldu. Yeşilbeyazlı kulüp ameliyat sonrası resmi internet sitesinden 29 yaşındaki futbolcu için şu açıklamayı yayımladı:

“Futbolcumuz Cüneyt Köz, sağ ayak bileği içerisindeki kemikte oluşmuş olan fazlalık kemikleşme (os trigonum) ve bunun sürtünmesine bağlı olarak gelişen tendon hasarlanmaları nedeniyle 16.04.2021 tarihinde ameliyat olmuştur. Ameliyat sonrası 68 haftalık rehabilitasyon dönemi planlanmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

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