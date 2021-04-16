Yıkılma tehlikesi geçiren tarihi bina, alevlere teslim oldu (2)

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

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HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da tarihi binada çıkan yangın, drone ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde; itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü anda alevlerin zaman zaman tekrar arttığı anlar yer aldı. 12 itfaiye aracı, 36 itfaiye personeli müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİNMehmet İNAN

2021-04-16 22:40:54



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