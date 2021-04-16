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Yıkılma tehlikesi geçiren tarihi bina, alevlere teslim oldu (3)

DHA

Yıkılma tehlikesi geçiren tarihi bina, alevlere teslim oldu (3)


12 İTFAİYE EKİBİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'da geçen ay, yanındaki inşaat çalışması nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiren 2 katlı tarihi binada çıkan yangın, 12 itfaiye ekibinin müdahalesinin ardından yaklaşık 2 saatte tamamen söndürüldü. Kundaklama nedeniyle çıktığı iddia edilen yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-04-16 23:05:30

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