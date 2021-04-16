Yıkılma tehlikesi geçiren tarihi bina, alevlere teslim oldu (3)

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12 İTFAİYE EKİBİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'da geçen ay, yanındaki inşaat çalışması nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiren 2 katlı tarihi binada çıkan yangın, 12 itfaiye ekibinin müdahalesinin ardından yaklaşık 2 saatte tamamen söndürüldü. Kundaklama nedeniyle çıktığı iddia edilen yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-04-16 23:05:30



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