Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin’den Galatasaray maçı sonrası sert sözler

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, 10693 mağlup oldukları Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul takımlarının tüm liglerde olduğu gibi hem saha içinde hem de saha dışında nasıl kollandığına şahit oldunuz mu?" İfadelerini kullandı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor'da Başkan Sezer Sezgin, Galatasaray maçından sonra sosyal medya hesabından sert sözler sarf etti. Başkan Sezgin, yeşilbeyazlı takımın 10693 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:
"Bugün İstanbul takımlarının tüm liglerde olduğu gibi hem saha içinde hem de saha dışında nasıl kollandığına şahit oldunuz mu? Bugün galip gelmemize izin verilseydi, önümüzdeki hafta playoff'a kalmak için son maçımıza çıkacaktık. Yıllardır süren onurlu mücadelemize tüm engellere rağmen devam edeceğiz."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.