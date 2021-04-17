Bursaspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 31. haftasında karşılaşacağı Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.

Bursaspor, pazartesi günü karşı karşıya geleceği Samsunspor maçı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman kanat organizasyonu çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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