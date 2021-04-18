15 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

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Bursa’da bugün meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında çarpışma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza bugün saat 16.00'da Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Demireli Mahallesi girişinde meydana gelmiş ve elektrikli motosiklette yolculuk yapan Eren Beygircioğlu yaşamını yitirmişti.

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