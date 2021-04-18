Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesindeki 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı. Yükselen alev ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, apartmandakiler de tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2021-04-18 08:12:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.