Kısıtlamada kahve keyfi 72 bin 450 TL'ye patladı

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden, İzmirİstanbulBursa Otoyolu üzerindeki kahve zincirinde, izin belgeleri olmadan kahve içen 23 kişiye, polis ekipleri tarafından 72 bin 450 TL para cezası uygulandı. Polisi karşısında gören bazı gençler ise kaçmaya çalışırken kameralara yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İzmirİstanbulBursa Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde 24 saat açık olan ünlü kahve zinciri, izin belgesi olmayan kişiler ile doldu. İhbar alan polis ekipleri, dinlenme tesisine baskın düzenledi. Burada izin belgesi olmadan sokağa çıkan 23 kişiye toplamda 72 bin 450 TL para cezası uygulandı. Polis ekiplerini karşısında gören bazı gençler kaçmaya çalışırken kameralara yakalandı. Polis ekiplerinin dinlenme tesislerindeki sıkı denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

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