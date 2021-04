Çiftçi dostu belediye Başkan Aydın: "Üreten her kesin yanındayız"

Bursa’nın tarım ambarı Yenişehir’de yerel yönetim, çiftçinin kazancını artırmak için yoğun mesai harcıyor. Sloganlarının her daim “üretken belediyecilik” olduğunu vurgulayan Başkan Davut Aydın, toplam 600 dekarlık alanda mera ıslah ve bakım çalışması yürüttüklerini söyledi.

Yenişehir Belediyesi, küresel ısınma ve gıda arzındaki daralmayı dikkate alarak ilçede hayvancılığın geliştirilmesine yönelik gündemine aldığı projeleri bir bir hayata geçiriyor. Yerel yönetim, bu kapsamda çiftçinin kaba yem ihtiyacını karşılamak ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla ıslah edilen Gündoğan, Karasıl, Çayırlı, Karaköy ve Karacaali mahallelerindeki 500 dekarlık mera sahasında gübreleme ve bakım çalışması başlattı. Karasıl ve Menteşe Mahallelerinde de 100 dekarlık mera sahasında ıslah çalışması yapıldığını vurgulayan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, projeye katkı sağlayan ve kısa adı HAGEL olan Hayvancılığı Geliştirme Birliği’ne de teşekkür etti.

Mera ıslah çalışmalarını yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye'nin en verimli arazilerine sahip Yenişehir’de meralarını ıslah ederek yetiştiricilerimizin kazancına kazanç katmak istiyoruz. Kaldı ki Bursa’nın tarım ambarı Yenişehir’de hayvancılık da önemli bir iş kolu haline geldi. İşte burada bizim görevimiz üreticilerimize destek olarak onların üretim maliyetlerini düşürmektir. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz mera ıslah ve bakım çalışmaları sayesinde üreticilerimiz, kaba yem ihtiyacının bir kısmını ıslah yaptığımız meralardan karşılayabilecektir. Ayrıca uygulama yöntemi olarak projemiz, kamu, yerel yönetim ve üretici işbirliklerine yönelik güzel bir örnek oluşturmaktadır. Tarım ve hayvancılığa yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir. Projeye desteklerinden dolayı HAGEL ve üreticilerimize teşekkür ederim.”

"Şu an tarımsal anlamda önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Bunların hepsini tespit ettik ve çözüm için projelerimizi hazırladık. Yenişehir'de tarımsal üretim sezonu 34 ay sürüyor. Bu süreyi uzatmamız gerekiyor” diyen Başkan Aydın, “Bunun için seracılığı geliştirmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızı şu an seracılığa yönlendirmeye çalışıyoruz. Bunu başarırsak, tarımsal üretim süresi uzayacak böylece vatandaşlarımızın gelirleri büyük oranda artacak” şeklinde konuştu.

Tarım sektöründe kooperatiflerin de önemine işaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, şunları kaydetti:

“Şu an ilçemizdeki kooperatifleri destekliyoruz. Biber Pazarı dediğimiz yerde kooperatifler için yer hazırlıyoruz. Çalışmalarının daha verimli olması için 5 kooperatifimizi buraya yerleştireceğiz. Türkiye çapında üreticinin en büyük sorunu aracılardır. Çiftçimiz emek veriyor, mücadele ediyor, aylarca çalışıyor ve aldığı mahsulü 1 TL'den aracıya satıyor. Aynı ürün markete düşene kadar 56 TL oluyor. Çiftçimizin, alın terinin karşılığını eksiksiz almasını istiyoruz. Bunun için de aracıyı ortadan kaldıracak bir sistem üstünde çalışıyoruz. Şu an görüştüğümüz birkaç büyük market zinciri var. Anlaşma sağladığımız firma gelip Yenişehir'de depo ve paketleme tesisi kuracak. Aracı olmadan tarladan ürünleri alacak. Böylece üreticimiz mahsulünü daha yüksek fiyattan satmış olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.