Çoban köpeği, kuzuya süt annelik yapıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde genç çobanın sürüsündeki kuzuya sürüyü koruyan Sarı ismindeki köpek, süt annelik yapıyor.

Sarı ismini verilen köpek, hem 7 yavrusunu hem de annesini emmeyen 15 günlük kuzuyu emzirerek annelik yapıyor. Annesinin sütünün az olması sebebiyle köpeği emen kuzunun artık iki annesi var.

İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan genç girişimci Sezer Çubuk'un (19) kuzusunun annesinin sütü yetmediği için uzun süre emmediğini tespit etti. Çubuk, kuzusunu doyurmak için diğer koyunlardan süt sağıp vermeye başladı. Sarı ismini verdiği çoban köpeği ise 10 gün önce küçükbaş hayvanlarının yaşadığı ahırda 1 batımda 7 yavru dünyaya getirdi. Yavrularını emzirmek için ahıra giren köpeği görüp gelen kuzu da emmeye başladı. Bu durumu gören genç girişimci Çubuk, büyük şaşkınlık yaşadı.

Durumu anlatan Sezer Çubuk, "Kuzuyu zaten koyundan keçiden emziriyorduk. Köpeğimizin yavruları olunca bunların olduğu yere köpeği getirdik. Bir baktık ki kuzu köpeği de emiyor. Biz de şaşırdık tabii, bu normal bir şey değil. Çok şaşırdık ve bize değişik geldi. Yani kuzumyzun süt annesi de olmuş oldu. Şu anda doyduğu için keyfi de yerinde. Allah izin verirse kocaman kuzu olacak ve o da anne olacak" dedi.

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