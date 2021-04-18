Bursaspor deplasmanda Samsunspor’la karşılaşacak

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 31. haftasında yarın akşam deplasmanda Samsunspor’la karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele Samsunspor zirve, Bursaspor ise PlayOff için ter dökecek.

TFF 1. Lig’in 31. haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor evinde Bursaspor'u ağırlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Ankara bölgesi üst klasman hakemi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Demokrat Özgür Güneş olacak.



Samsunspor zirveyi, Bursaspor PlayOff’u kovalıyor

Zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemeyen Samsunspor, bu maçı mutlaka kazanmak istiyor. 30 haftada 58 puan toplayan kırmızıbeyazlılar, üç puan alması halinde ikinci sıradaki Adana Demirspor’la puanlarını eşitleyecek. Matematiksel olarak PlayOff’lara katılma şansını devam ettiren Bursaspor ise zorlu deplasmandan galip ayrılarak son 3 haftaya aynı umutla girmek istiyor. Yeşilbeyazlı takımda sakatlıkları bulunan İsmail Çokçalış ve Cüneyt Köz bu maçta forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 30 kazanmıştı.

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