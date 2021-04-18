Trafikte bir düğüm daha çözülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafikte bir düğüm daha çözülüyor

İHA

Trafikte bir düğüm daha çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaseminpark Evleri önündeki kavşağa, sola dönüş yapacak araçlar için eklenen ilave kol uygulamasıyla kavşak alanındaki kapasite yüzde 26 arttı. Hafta sonu yasaklarında da çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir ekipleri, Doğanevler ve Yıldızevler bölgesinde trafiğe nefes aldırdı.
Bursa’da ulaşım ve trafikten kaynaklı sorunları en aza indirmek amacıyla yeni yollar, yol genişletme, köprü ve kavşaklar, raylı sistemler gibi her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürmeye devam ediyor. Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde 8 ayrı noktada 52 araç ve 108 kişilik ekiple, kazı dolgu, asfalt kaplama, asfalt yama, bordür, trafik çizgi, sinyalsizasyon ve levhalama çalışmaları gerçekleştirilirken, yapılan küçük dokunuşlarla trafiğin seyrinde önemli bir rahatlama sağlanıyor.
Yaseminpark Evleri önündeki kavşaktan Doğanevler Mahallesi’ne dönüş yapacak araçların sinyalize kavşakta oluşturduğu yoğunluğun bölgede önemli bir soruna yol açması üzerine, Doğanevler Kavşağı’nda yoğun bir çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde özellikle günün zirve saatlerinde İnönü Caddesi’nden Pınar Caddesi’ne ve Doğanevler Mahallesi’ne dönüş talebi yüksek çıktı. Sola dönüş cebinin bu talebi karşılayamaması sebebiyle sinyalizasyon sisteminin verimli çalışmadığı saptandı. Yapılan tespitler ve saha çalışmaları neticesinde sola dönüş yapan araçların “kontrollü dönüş” yapmalarına imkân verecek proje hazırlanarak, kavşağa yeni bir kol eklendi ve sahada uygulaması tamamlandı. Yapılan düzenleme sonucunda eski duruma göre kavşak alanındaki kapasitenin yüzde 26 arttığı tespit edildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Doğanevler Kavşağı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, hafta sonu yasaklarını fırsata çevirmek için tüm ekiplerin sahada özverili bir çalışma sergilediğini söyledi. Yıldızevler mevkiinde oturan vatandaşların erişim ve toplu taşıma ihtiyaçlarının güvenli olarak karşılanabilmesi amacıyla kavşağın kuzey koluna sola sığınma cebi eklenerek, her iki yönden Yıldızevler mevkiine güvenli erişimin sağlandığını belirten Başkan Aktaş, “Doğanevler Kavşağı’ndaki ilave kol için yaklaşık 500 bin TL’lik kamulaştırma yaptık. Bunun yanında, asfalt kaplama, parke ve bordür imalatları için de yaklaşık 970 bin TL harcandı. Bu çalışma ile bölgenin önemli bir sorununu ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor deplasmanda Samsunspor’la karşılaşacak
YEREL HABERLER Bursaspor deplasmanda Samsunspor’la karşılaşacak
Çoban köpeği, kuzuya süt annelik yapıyor
YEREL HABERLER Çoban köpeği, kuzuya süt annelik yapıyor
Çiftçi dostu belediye Başkan Aydın: "Üreten her kesin yanındayız"
YEREL HABERLER Çiftçi dostu belediye Başkan Aydın: "Üreten her kesin ...
Ramazan ayında reflüyü önlemenin püf noktaları
YEREL HABERLER Ramazan ayında reflüyü önlemenin püf noktaları
Korona virüse karşı çocuğunuzu yakından takip edin
YEREL HABERLER Korona virüse karşı çocuğunuzu yakından takip edin
Kısıtlamada kahve keyfi 72 bin 450 TL'ye patladı
YEREL HABERLER Kısıtlamada kahve keyfi 72 bin 450 TL'ye patladı
Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şaşkına döndü
YEREL HABERLER Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle ...
Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı
YEREL HABERLER Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı
Liseli öğrenciler suyla hareket eden araç tasarladı Deposuna deniz suyu döktükleri aracı hareket ettirdiler
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler suyla hareket eden araç ...
Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı kurtardı
YEREL HABERLER Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı kurtardı
Plakasını maskeyle gizleyen sürücü kovalamacayla yakalandı, 7 bin lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Plakasını maskeyle gizleyen sürücü kovalamacayla ...
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
YEREL HABERLER Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın
Bursa'da koronavirüse karşı aşılama çalışmaları iftardan sonra da devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa'da koronavirüse karşı aşılama çalışmaları ...
Maskeyi yüzü yerine motosikletinin plakasına takan sürücüye 7 bin 465 TL ceza
YEREL HABERLER Maskeyi yüzü yerine motosikletinin plakasına takan ...
Kamyonetin kasa kapağının çarptığı yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetin kasa kapağının çarptığı yaşlı adam ...
Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz: "Bursa genelinde 730 bin dozu aşkın aşılama yaptık"
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz: "Bursa ...
15 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
YEREL HABERLER 15 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kaza ...
Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki Eren öldü; kaza kamerada
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki Eren ...
İftara dakikalar kala çıkan çatı yangını söndürüldü
YEREL HABERLER İftara dakikalar kala çıkan çatı yangını söndürüldü
Bursa'da 15 yaşındaki genç kazada yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bursa'da 15 yaşındaki genç kazada yaşamını yitirdi
Bursaspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları devam ...
İftara dakikalar kala büyük yangın: Apartman tahliye edildi
YEREL HABERLER İftara dakikalar kala büyük yangın: Apartman tahliye ...
Bursa'da çamur yağdı, akaryakıt istasyonlarının oto yıkamaları doldu- taştı
YEREL HABERLER Bursa'da çamur yağdı, akaryakıt istasyonlarının oto ...