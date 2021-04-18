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TOFAŞ - Darüşşafaka Tekfen: 101-89

DHA

TOFAŞ - Darüşşafaka Tekfen: 101-89


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Erşan Kartal, Semih Vural, Polat Parlak
TOFAŞ: Tomislav Zubcic 21, Berkan Durmaz 13, Berk Uğurlu 9, Jeremy Simmons 13, Tarik Phillip 14, De Vaughn Akoon Purcell 19, Muhsin Yaşar 7, Semaj Christon 5, Alihan Demir
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Joshua Magette 5, Berk Demir 2, Andrew Andrews 21, Jarmar Gulley 6, Grant Jerrett 18, Ryan Luther 14, Erkan Veyseloğlu 4, Eray Akyüz 6, Doğuş Özdemiroğlu 1, Troy Selim Şav 10, Sinan Güler 2, Emircan Koşut
1.PERİYOT: 27-20
DEVRE: 50-48
3.PERİYOT: 81-61ING Basketbol Süper Ligi´nin 29'uncu hafta mücadelesinde TOFAŞ Basketbol Takımı, sahasında Darüşşafaka Tekfen´i rahat bir oyun sonrası 101-89 yendi.
Darüşşafaka Tekfen, mücadeleye Andrews ve Jerrett´ın sayıları sonrası 8-0´lık seri ile başladı. Zubcic´in sayılarıyla maça giren Bursa temsilcisi, Simmons ve Berkan ile pota altından etkili olunca, 11-10 öne geçti. 5. dakika 13-13´lük eşitlik ile geride kalırken, bu bölümlerde karşılıklı sayılar görüldü. Akoon Purcell ve Christon ile dış atış isabeti bulan TOFAŞ, periyodu 27-20 üstün bitirdi.
İkinci periyodun başında Zubcic´in dış atış isabeti ile fark da çift hanelere yükseldi: 30-20. Muhsin´in de hücumda devreye girmesiyle, TOFAŞ farkı açarak 12. dakikayı 37-24´lük skor avantajıyla geçti. Ancak Jerrett´ın önderliğinde toparlanan İstanbul ekibi, 10-0´lık seri ile farkı eritmeye başladı. Kalan anlar başa baş bir mücadeleye sahne olurken, devreye ev sahibinin 50-48´lik üstünlüğü ile gidildi.
Dönüşte ilk anlardan ritim bulan TOFAŞ, Simmons ve Berk´in sayılarıyla farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 58-48. Bu bölümde İstanbul temsilcisi, Jerrett ve Magette´in basketleriyle oyuna ortak olmak istese de, TOFAŞ´ta Zubcic-Simmons ikilisi buna izin vermedi. Özellikle dış atışlarda yüksek yüzde ile oynayan Bursa ekibi; Berkan, Akoon Purcell ve Phillip´in üçlükleriyle periyodu 81-61 önde bitirdi.
Zaman zaman tansiyonun yükseldiği mücadelenin son periyodunda hücum etkinliğini sürdüren TOFAŞ, farkı 23´e çıkardı: 86-63. Andrews ile direnç göstermeye çabalayan Darüşşafaka Tekfen, 37. dakikada farkı 10´a kadar indirdi: 95-85. Maçın son 2 dakikasına 96-87´lik TOFAŞ üstünlüğünde girilirken, savunmasını sertleştiren ev sahibi, rakibinin farkı eritmesine şans tanımadı. TOFAŞ, zorlu randevuyu 101-89 kazandı.
Bu sonucun ardından TOFAŞ Basketbol Takımı ligdeki 18. galibiyetini alarak normal sezonda son hafta öncesi 4. sıradaki yerini korudu. Darüşşafaka Tekfen ise ligdeki 13. mağlubiyetini aldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2021-04-18 17:26:49

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