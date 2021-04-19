Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma yasağında petrol istasyonunda kahve içen 14 şahsa 44 bin 100 TL cezai işlem uyguladılar.



Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şahısların, BursaAnkara karayolu üzerinde faaliyet gösteren petrol istasyonunda kahve içtikleri ihbarını alan Polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri ani baskında şahısları tek tek tespit etti. 14 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 44 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.

Şahıslar evlerine yönlendirildiler.



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