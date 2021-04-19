Nilüfer’de herkes için sağlıklı ulaşılabilir gıda

Nilüfer Belediyesi bu yıl da ramazan ayında, hazırladığı erzak paketleri ile vatandaşların yanında. İyi tarım yapan yerel üreticilerin gıdalarından oluşturulan erzak paketleriyle, herkesin sağlıklı gıdaya ulaşması amaçlandı.

Dayanışmanın kenti Nilüfer’de her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Nilüfer Belediyesi, ramazan ayında bu çalışmasını daha da yoğunlaştırdı. Ramazan ayının başlaması ile birlikte Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç duyan vatandaşlara temel gıdalardan oluşan erzak paketlerini dağıtmaya başladı. Erzak paketleri, ikamet ettikleri mahallenin muhtarlığına başvuran ve ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen vatandaşlara ulaştırılıyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, erzak paketi dağıtımına Akçalar, Güngören, Atlas, Çatalağıl, Dağyenice, Badırga, Büyükbalıklı ve Fadıllı Mahallelerinde başladı.

Nilüfer Belediyesi, “Herkes için eşit, ulaşılabilir, sağlıklı gıda” söylemi ile gıda yılı olarak belirlediği 2021 yılında, ihtiyaç sahiplerini de sağlıklı gıda ile buluşturmak amacıyla bu yıl ramazan yardımı paketlerini iyi tarım ürünlerinden oluşturdu. Sağlıklı gıda paketleri, yerel çiftçiler, kadın dernekleri ve çiftçi kooperatiflerinin ürünlerinden oluşuyor.

Paketlerin içinde sıvı yağ, buğday unu, erişte, şeker, çay, nohut, tarhana, fasulye, pirinç, bulgur, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, tuz, domates salçası gibi ürünler bulunuyor.

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