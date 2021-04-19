Ramazanda dengeli beslenmeye dikkat Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "Kalabalık iftar sofraları kurulmamalı"

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ramazan ayında pandeminin yayılımının önlenmesi için alınması gereken tedbirler ve dengeli beslenme ile ilgili önerilerde bulundu.

Ramazanda da Covid19 salgını nedeniyle öncelikle pandeminin yayılımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uygun hareket edilmesi ve kalabalık iftar sofralarından kaçınılması gerektiğini kaydeden Dr. Yavuzyılmaz; “Pandemi süreci devam ediyor ve daha dikkatli olmamız gerekiyor, bilhassa bir arada yaşayan ailelerimiz bu konuya daha fazla özen göstermeli ve aile içi bulaşa dikkat etmeli. Aynı evde yaşayan aile üyeleri dışında akraba ya da tanıdık insanların bir araya geldiği ortamlardan kaçınılması gerekiyor” diye konuştu.

Oruç tutan vatandaşlar için ramazan ayı boyunca yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz; “Ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde hızlı ve fazla beslenme; hazımsızlık, mide ağrısı, kabızlık, kan şekeri ve tansiyonda ani yükselme gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür sağlık sorunları yaşamamak için yemekleri hızlı yemekten kaçınmalı, lokmalar yavaş yavaş ve iyice çiğnenerek yutulmalıdır. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Öğünler sahur ve iftarda iki ana öğün ile iftardan sonra 11,5 saat arayla olacak şekilde iki ara öğün şeklinde düzenlenmelidir” dedi.

Ramazanda bol sıvı tüketiminin önemli olduğunu belirten Dr. Yavuzyılmaz, “Gün içinde sıvı kaybı fazla olacağı için iftar ve sahur arasında en az 22,5 litre su içilmesi gerekmektedir. Suyun yanı sıra az şekerli meyve kompostoları, maden suyu ve sulu meyvelerle de sıvı ihtiyacı karşılanabilir” şeklinde konuştu.

İftar yemeklerinde aşırı yağlı yemeklerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, yemeklerde büyük porsiyonlar yerine başlangıçta az ve ufak yemekle idare edilip 12 saat sonra tekrar yemek yenilebileceğini söyledi. Sahura hiç kalkılmamasının ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Uzun saatler boyunca aç kalınması kan şekerinin düşmesine neden olmaktadır. Bunun yanında sahurda fazla bir şekilde yemek yenmesi halinde de gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır” ifadelerini kullandı.

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