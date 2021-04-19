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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi’nden askıda 20 bin pide

İHA

İnegöl Belediyesi’nden askıda 20 bin pide

İnegöl Belediyesi, 2019 yılında başlattığı ‘Askıda İyilik Hareketini’ ramazan ayında pide uygulamasıyla sürdürüyor. Şehirdeki tüm fırınlara askı için 100’er adet pide siparişi verilirken, toplamda 20 bin askıda pide ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlandı. Ayrıca bir başka Osmanlı geleneği ‘Zimem Defteri’ uygulamasıyla mahalle bakkallarının veresiye defterleri satın alınarak borcunu kapatamayan vatandaşların borçları İnegöl Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanyayla ödeniyor.
İnegöl Belediyesi, 2019 yılında başlattığı iyilik hareket ile tüm şehirde, her sektörde Askıda İyilik Uygulamasının öncülüğünü yapmıştı. Bakkalda, manavda, fırında, kırtasiyede ve pek çok sektörde esnafların desteği ile devam eden Askıda İyilik Hareketi, bu yıl ramazan ayında İnegöl Belediyesi’nin Askıda Pide uygulamasıyla devam ediyor. Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan ayında İnegöl Belediyesi, şehirdeki tüm fırınlara 100’er adet askıda pide siparişi verdi. Toplamda 20 bin askıda pide, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlandı. Vatandaşlar, tüm fırınlardan askıda pideleri ücretsiz şekilde alabilecek.
Bu uygulamanın duyurusu için kısa bir süre önce hizmete girmiş olan Osmanbey Unlu Mamuller işyerini ziyaret ederek burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, askıda pide ve zimem defteri uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Taban, fırın ziyaretinde siparişi verilen askıda pidelerin hazırlık aşamasına da yardım etti.
“Çok güzel bir gelenek”
Bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, “Bugün şehrimizde yeni açılan bir fırınımızı ziyaret ederek askıda pide uygulamamızın duyurusunu yapmak istedik. Daha önce Askıda İyilik Hareketini hayata geçirmiştik, ramazan ayında da Askıda Pide olarak bu uygulamamızı sürdürüyoruz. Ramazan; paylaşmanın, bereketin arttığı bir ay. Aslında bunu tabi yılın her günü böyle uygulamamız lazım. Ancak özellikle ramazanda paylaşma duygusunun daha da arttığını görüyoruz. Bizler bu vesileyle buna öncülük edebilmek adına geçmişte Askıda İyilik uygulamasını başlatmıştık. Biliyorsunuz geçmişte çok yaygın bir geleneğimizdi bu. Osmanlı döneminde fırından ekmek alan biri, durumu müsaitse bir tane de askıya ekmek alır ve onu da ihtiyaç sahibi bir vatandaş ücret ödemeden alarak ihtiyacını giderirdi. Bu gelenek çok güzel bir gelenek ve biz bunun devam etmesini arzuladık. Fırıncılarımızın da bunu aslında olabildiğince devam ettirdiğini görüyoruz. Buna daha fazla dikkat çekmek anlamında da Askıda İyilik etiketleri hazırlayarak gönüllü olan firmalarımızın kapılarına asıyoruz. İçeride de vatandaşımız askıya asılmış bir ekmek varsa veya talep ettiği ürün varsa onu gönül rahatlığı ile isteyebiliyor” dedi.
Yine bir başka Osmanlı geleneği olan Zimem Defteri kapatma uygulamasını da hayata geçirdiklerini belirten Taban, “Bununla ilgili de bir çağrıda bulunduk. Mahalle bakkallarımızdan alışveriş yapıp veresiye borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımıza katkıda bulunmak için onların hesaplarını kimse görmeden kapatalım istiyoruz. Herkesin yüzü gülsün. Bununla ilgili de bir çağrıda bulunmuştuk. İyilikte yarışmak, iyilikte acele etmekte fayda var. Ulaşamadığımız, bulamadığımız vatandaşlarımızın her birimizin üzerinde hakkı olduğunu düşünüyorum. Bir yerde gerçekten ihtiyaç sahibi bir insan yaşıyorsa, benim bunda ne kadar sorumluluğum varsa çevresinde yaşayan insanların da bir o kadar sorumluluğu olduğunu hatırlatmak isterim. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu noktada ben herkesi yardımlaşmaya canı gönülden davet ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayının vesilesiyle de inşallah bu salgının ve pandeminin biran önce kalkmasını rabbimden niyaz ediyorum” diye konuştu.

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