Yıldırım ve Mudanya’da su kesintisi

ABN AMRO, "kara para" soruşturmasında 480 milyon avro cezayı kabul etti

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa merkez ilçesi Yıldırım ve Mudanya’da yapılacak çalışmalar kapsamında sular kesintileri yaşanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle; “Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi, 6.Gazi Sokak, 2.Altın Sokak ile 2.Belde Sokak ve civarında 20/04/2021 17/05/2021 tarihleri arasında, 10.0018.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Öte yandan BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 20. Sokak ve civarında 20/04/2021 20/05/2021 tarihleri arasında, 10.00 16.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Tedbirli olunması rica olunur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.