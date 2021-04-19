Bursaspor’un Play-Off şansı matematiksel olarak sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’un Play-Off şansı matematiksel olarak sona erdi

İHA

Bursaspor’un Play-Off şansı matematiksel olarak sona erdi

TFF 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor’a 41 mağlup olan Bursaspor, sezonun bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak PlayOff şansını yitirdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sezona deyim yerindeyse havlu attı. 31. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor’a deplasmanda 41 mağlup olan yeşilbeyazlı takım, matematiksel olarak PlayOff barajına girme şansını yitirdi. Sezonun bitimine 3 hafta kala 43 puanı bulunan Bursa ekibi, 6. sırada yer alan Altınordu ile 10 olan puan farkını eritemedi ve kalan haftalarda hedefsiz kaldı. Bursaspor, İstanbulspor ve Keçiörengücü ile sahasında, Eskişehirspor’la ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zincirleme kazayı izlemek için yavaşlayınca arkadan gelen kamyonet çarptı
YEREL HABERLER Zincirleme kazayı izlemek için yavaşlayınca arkadan ...
Bursa’da 4 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Bursa’da 4 araç birbirine girdi
Vergi beyanlarında tehlike çanları
YEREL HABERLER Vergi beyanlarında tehlike çanları
Nurullah İvak’ta Osmangazi başarısı
YEREL HABERLER Nurullah İvak’ta Osmangazi başarısı
İznik Belediye Başkanı Mehmet Usta, güne esnaf ziyareti ile başlıyor
YEREL HABERLER İznik Belediye Başkanı Mehmet Usta, güne esnaf ...
Yıldırım ve Mudanya’da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım ve Mudanya’da su kesintisi
Osmangazi’den asfalt mesaisi
YEREL HABERLER Osmangazi’den asfalt mesaisi
İnegöl Belediyesi’nden askıda 20 bin pide
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nden askıda 20 bin pide
Eğitimden üretime BUSMEK farkı
YEREL HABERLER Eğitimden üretime BUSMEK farkı
Yıldırım’da kapı kapı sıcak yemek dağıtımı
YEREL HABERLER Yıldırım’da kapı kapı sıcak yemek dağıtımı
TSYD Bursa Şubesi’nden Başkan Alinur Aktaş’a ziyaret
YEREL HABERLER TSYD Bursa Şubesi’nden Başkan Alinur Aktaş’a ziyaret
Yatırımların merkezi Karacabey
YEREL HABERLER Yatırımların merkezi Karacabey
Otobanda hafriyat kamyonuna minibüs arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otobanda hafriyat kamyonuna minibüs arkadan çarptı: 1 ...
Osmangazi’de metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkılıyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de metruk binalar huzur ve güvenlik için ...
Yurt dışından getirilen araçları parçalayıp, kazalı araçlarla birleştiriyorlarmış
YEREL HABERLER Yurt dışından getirilen araçları parçalayıp, kazalı ...
Tarihi çeşme önce definecilerin sonra hafriyat kamyonunun kurbanı oldu 1500 yıllık Bizans dönemine ait çeşme ilgi bekliyor
YEREL HABERLER Tarihi çeşme önce definecilerin sonra hafriyat ...
İnegöl’de otomotiv firmasına erkek personel alınacak
YEREL HABERLER İnegöl’de otomotiv firmasına erkek personel alınacak
(Özel) Yargıtay'dan ilginç nafaka kararı Eşine "salak" diyen kadına nafaka yok Ağır kusurlu eşe nafaka yok
YEREL HABERLER (Özel) Yargıtay'dan ilginç nafaka kararı Eşine ...
Ramazanda dengeli beslenmeye dikkat Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "Kalabalık iftar sofraları kurulmamalı"
YEREL HABERLER Ramazanda dengeli beslenmeye dikkat Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. ...
Türk Kızılay Bursa’dan Keles’e yardım eli
YEREL HABERLER Türk Kızılay Bursa’dan Keles’e yardım eli
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı’dan kısa çalışma ödeneği çağrısı
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı’dan kısa ...
(Özel) Çapa motoru dehşeti...Ormanda hayat kurtarmak için zamanla yarış Ormanlık alanda çapa motoruna ayaklarını kaptıran genç kız, annesinin kucağında kurtarılmayı bekledi
YEREL HABERLER (Özel) Çapa motoru dehşeti...Ormanda hayat kurtarmak ...
Nilüfer’de herkes için sağlıklı ulaşılabilir gıda
YEREL HABERLER Nilüfer’de herkes için sağlıklı ulaşılabilir gıda
Bursa'nın takımı Teleferik Ofroad ekibi, Avrupa'ya damga vurdu
YEREL HABERLER Bursa'nın takımı Teleferik Ofroad ekibi, Avrupa'ya ...