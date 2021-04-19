Bursaspor’un Play-Off şansı matematiksel olarak sona erdi

TFF 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor’a 41 mağlup olan Bursaspor, sezonun bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak PlayOff şansını yitirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sezona deyim yerindeyse havlu attı. 31. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor’a deplasmanda 41 mağlup olan yeşilbeyazlı takım, matematiksel olarak PlayOff barajına girme şansını yitirdi. Sezonun bitimine 3 hafta kala 43 puanı bulunan Bursa ekibi, 6. sırada yer alan Altınordu ile 10 olan puan farkını eritemedi ve kalan haftalarda hedefsiz kaldı. Bursaspor, İstanbulspor ve Keçiörengücü ile sahasında, Eskişehirspor’la ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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