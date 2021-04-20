Çalınan bisikletiyle bir gün sonra evinin önünde gezen küçük kızı yakaladı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde Emin Bayezit (43), çalınan bisikletini ile bir gün sonra evinin önünde gezen küçük kızı yakaladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Bülbüller Sokak'ta Emin Bayezit'e ait bisiklet, dün saat 16.00 sıralarında evinin önünden çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bugün saat 23.30 sıralarında balkonundan sokağı izleyen Emin Bayezit, bisikletini genç bir kızın sokaklarında kullandığını gördü. Şüpheli A.E.'yi (12) yakalayan Bayezit, durumu polise bildirdi. Polis, soruşturma başlattı.

Olayı anlatan Emin Bayezit, bisikletin 1 gün önce evinin önünden çalındığını belirterek, "Bu akşam da bisikleti görünce tanıdım. Durumu polise bildirdik. Şikayetçi olacağız" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-20 01:37:55



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