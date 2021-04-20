Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı

DHA

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da Mehmet Yıldız, boşanma aşamasındaki eşi Akgül Yıldız´ı (45), sokakta tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçıp bir eve saklanan, polisin geldiğini görünce de balkona çıkıp silahı başına dayayarak intihara kalkışan Mehmet Yıldız, yaklaşık 1,5 saatlik ikna çabasının ardından teslim oldu.
Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 428. Sokak´ta meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Akgül Yıldız, sabah işe giderken yolda boşanma aşamasındaki fabrika işçisi Mehmet Yıldız ile karşılaştı. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Yıldız, belinden çıkardığı tabanca ile eşine 3 el ateş etti. Akgül Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise aracıyla kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akgül Yıldız´ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Akgül Yıldız´ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
ÇATIYA ÇIKIP, SİLAHI BAŞINA DAYADI
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Mehmet Yıldız´ın merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Akpınar Caddesi´nde bir evde olduğunu belirledi. Adrese giden ekipler, şüpheliye teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak Mehmet Yıldız, evin balkonuna çıkıp tabancayı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Mehmet Yıldız, polisin yaklaşık 1,5 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınan Yıldız, emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2021-04-20 09:56:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis ve jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis ve jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz ...
Ramazan için tabanca, testi ve kamadan iftariyelikler Poğaçadan Ramazan'a özel oyuncak yaptı Oyuncak iftariyeliklere çocuklar büyük ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Ramazan için tabanca, testi ve kamadan ...
Uzun zaman bebek hasreti çeken anne ve babalar dikkat
YEREL HABERLER Uzun zaman bebek hasreti çeken anne ve babalar dikkat
Ramazanda hazır çorbaya dikkat Uzman Diyetisyen Ciğerli: "Hazır çorbalardaki Çin tuzu, kişide bağımlılık yapmaktadır"
YEREL HABERLER Ramazanda hazır çorbaya dikkat Uzman Diyetisyen ...
Ayrılacağı eşine kurşun yağdırdı Sokak ortasında tartıştığı eşini parkta öldürdü
YEREL HABERLER Ayrılacağı eşine kurşun yağdırdı Sokak ortasında ...
Çalınan bisikletiyle bir gün sonra evinin önünde gezen küçük kızı yakaladı
YEREL HABERLER Çalınan bisikletiyle bir gün sonra evinin önünde ...
Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız ...
Bursa'nın girişinde polis, çıkışında jandarma denetimlerini artırdı
YEREL HABERLER Bursa'nın girişinde polis, çıkışında jandarma ...
Bursaspor’un Play-Off şansı matematiksel olarak sona erdi
YEREL HABERLER Bursaspor’un Play-Off şansı matematiksel olarak sona ...
Zincirleme kazayı izlemek için yavaşlayınca arkadan gelen kamyonet çarptı
YEREL HABERLER Zincirleme kazayı izlemek için yavaşlayınca arkadan ...
Bursa’da 4 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Bursa’da 4 araç birbirine girdi
Vergi beyanlarında tehlike çanları
YEREL HABERLER Vergi beyanlarında tehlike çanları
Nurullah İvak’ta Osmangazi başarısı
YEREL HABERLER Nurullah İvak’ta Osmangazi başarısı
İznik Belediye Başkanı Mehmet Usta, güne esnaf ziyareti ile başlıyor
YEREL HABERLER İznik Belediye Başkanı Mehmet Usta, güne esnaf ...
Yıldırım ve Mudanya’da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım ve Mudanya’da su kesintisi
Osmangazi’den asfalt mesaisi
YEREL HABERLER Osmangazi’den asfalt mesaisi
İnegöl Belediyesi’nden askıda 20 bin pide
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nden askıda 20 bin pide
Eğitimden üretime BUSMEK farkı
YEREL HABERLER Eğitimden üretime BUSMEK farkı
Yıldırım’da kapı kapı sıcak yemek dağıtımı
YEREL HABERLER Yıldırım’da kapı kapı sıcak yemek dağıtımı
TSYD Bursa Şubesi’nden Başkan Alinur Aktaş’a ziyaret
YEREL HABERLER TSYD Bursa Şubesi’nden Başkan Alinur Aktaş’a ziyaret
Yatırımların merkezi Karacabey
YEREL HABERLER Yatırımların merkezi Karacabey
Otobanda hafriyat kamyonuna minibüs arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otobanda hafriyat kamyonuna minibüs arkadan çarptı: 1 ...
Osmangazi’de metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkılıyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de metruk binalar huzur ve güvenlik için ...
Yurt dışından getirilen araçları parçalayıp, kazalı araçlarla birleştiriyorlarmış
YEREL HABERLER Yurt dışından getirilen araçları parçalayıp, kazalı ...