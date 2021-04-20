Polis ve jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz açtırmıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarında kuş uçurtmuyorlar.

Eskişehir istikametinden İnegöl’e girişte bulunan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl’ün Eskişehir istikametine gidişte görev alan Jandarma komutanlığı ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarını tuttular. Şehrin merkezinde ve kırsal mahallelerinde de denetimlerini sürdüren ekipler, koronavirüsün yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyorlar.

Jandarma komutanlığı ekipleri yaptıkları denetimlerde; bin 740 şahsın GBT sorgulamasını yaptı. Denetimlerde yaralama olayından aranan R.S., çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak çoğaltmak ve satmaya çalışan H.R.(31), Ruhsatsız Ateşli Silahlar ile Mermileri Satın Alan ve bulunduran E.K.(35), mala zarar verme olayından aranan H.İ.Ç.(25), Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma olayından aranan M.C.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 şahsa toplamda 20 bin 814 TL cezai işlem uygulandı. Trafik Timlerince bin 293 araç sorgusu yapılırken, eksikleri olan 52 araç sürücüsüne toplamda 66 bin 735 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamada 23 araç ve 16 sürücü trafikten men edildi.

BursaAnkara karayolu üzerinde görev alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şehre giriş yapan tüm araçları tek tek inceliyorlar. Şehirlerarası seyahat izni olmayan şahıslara cezai işlemler uygulanırken, bazı suçlardan aranan şahıslar ise uygulamalarda yakayı ele veriyorlar.

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