Eşini öldürdü, direndi, silahla ateş açtı....Özel harekatın film gibi operasyonuyla yakalandı Bursa'da kendisinden ayrılmak üzere olan eşini parkta öldüren zanlı, saklandığı evinde 1 saatlik direnişin ardından özel harekat timleri tarafından silahıyla birlikte gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşini öldürdü, direndi, silahla ateş açtı....Özel harekatın film gibi operasyonuyla yakalandı Bursa'da kendisinden ayrılmak üzere olan eşini parkta öldüren zanlı, saklandığı evinde 1 saatlik direnişin ardından özel harekat timleri tarafından silahıyla birlikte gözaltına alındı

İHA

Eşini öldürdü, direndi, silahla ateş açtı....Özel harekatın film gibi operasyonuyla yakalandı Bursa'da kendisinden ayrılmak üzere olan eşini parkta öldüren zanlı, saklandığı evinde 1 saatlik direnişin ardından özel harekat timleri tarafından silahıyla birlikte gözaltına alındı

Bursa’da ayrılmak üzere olduğu karısını parkın ortasında öldürdükten sonra evine kaçan zanlı, saklandığı evde sıkıştırıldı. 1 saat boyunca peş peşe ateş açıp direnen katil zanlısı, özel harekat timlerinin katıldığı 1 saat süren operasyonun ardından gözaltına alındı. Mahalle sakinleri ise operasyonu film izler gibi seyretti.
Sabah saat 07.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli 428. Sokakta karısı Aygül Yıldız’ı (45) öldüren Mehmet Yıldız (45), silahı ile birlikte merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ortayol Mevkisi'ndeki evine saklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri zanlının evine kaçtığını belirledi.
Ekiplerin gözaltına almak istediği Mehmet Yıldız silahıyla direndi.
Bölgeye operasyon için özel harekat timleri sevk edildi. Teslim olmamakta ısrar eden Mehmet Yıldız, çevresini saran polis ekiplerinin uzaklaşması için birkaç kez elindeki silahı kullandı
Zanlı timlerin nefes kesen operasyonuyla gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinin film gibi izlediği operasyon sonrası zanlı sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamada ikinci kez alkollü yakalandı Ehliyetini aldığı gün polise kaptırdı
YEREL HABERLER Kısıtlamada ikinci kez alkollü yakalandı Ehliyetini ...
Bursaspor'un Süper Lig umudu, önümüzdeki sezona kaldı
YEREL HABERLER Bursaspor'un Süper Lig umudu, önümüzdeki sezona kaldı
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi ...
Polis ve jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis ve jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz ...
Ramazan için tabanca, testi ve kamadan iftariyelikler Poğaçadan Ramazan'a özel oyuncak yaptı Oyuncak iftariyeliklere çocuklar büyük ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Ramazan için tabanca, testi ve kamadan ...
Uzun zaman bebek hasreti çeken anne ve babalar dikkat
YEREL HABERLER Uzun zaman bebek hasreti çeken anne ve babalar dikkat
Ramazanda hazır çorbaya dikkat Uzman Diyetisyen Ciğerli: "Hazır çorbalardaki Çin tuzu, kişide bağımlılık yapmaktadır"
YEREL HABERLER Ramazanda hazır çorbaya dikkat Uzman Diyetisyen ...
Ayrılacağı eşine kurşun yağdırdı Sokak ortasında tartıştığı eşini parkta öldürdü
YEREL HABERLER Ayrılacağı eşine kurşun yağdırdı Sokak ortasında ...
Çalınan bisikletiyle bir gün sonra evinin önünde gezen küçük kızı yakaladı
YEREL HABERLER Çalınan bisikletiyle bir gün sonra evinin önünde ...
Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız ...
Bursa'nın girişinde polis, çıkışında jandarma denetimlerini artırdı
YEREL HABERLER Bursa'nın girişinde polis, çıkışında jandarma ...
Bursaspor’un Play-Off şansı matematiksel olarak sona erdi
YEREL HABERLER Bursaspor’un Play-Off şansı matematiksel olarak sona ...
Zincirleme kazayı izlemek için yavaşlayınca arkadan gelen kamyonet çarptı
YEREL HABERLER Zincirleme kazayı izlemek için yavaşlayınca arkadan ...
Bursa’da 4 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Bursa’da 4 araç birbirine girdi
Vergi beyanlarında tehlike çanları
YEREL HABERLER Vergi beyanlarında tehlike çanları
Nurullah İvak’ta Osmangazi başarısı
YEREL HABERLER Nurullah İvak’ta Osmangazi başarısı
İznik Belediye Başkanı Mehmet Usta, güne esnaf ziyareti ile başlıyor
YEREL HABERLER İznik Belediye Başkanı Mehmet Usta, güne esnaf ...
Yıldırım ve Mudanya’da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım ve Mudanya’da su kesintisi
Osmangazi’den asfalt mesaisi
YEREL HABERLER Osmangazi’den asfalt mesaisi
İnegöl Belediyesi’nden askıda 20 bin pide
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nden askıda 20 bin pide
Eğitimden üretime BUSMEK farkı
YEREL HABERLER Eğitimden üretime BUSMEK farkı
Yıldırım’da kapı kapı sıcak yemek dağıtımı
YEREL HABERLER Yıldırım’da kapı kapı sıcak yemek dağıtımı
TSYD Bursa Şubesi’nden Başkan Alinur Aktaş’a ziyaret
YEREL HABERLER TSYD Bursa Şubesi’nden Başkan Alinur Aktaş’a ziyaret
Yatırımların merkezi Karacabey
YEREL HABERLER Yatırımların merkezi Karacabey