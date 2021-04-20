Bursaspor'un Süper Lig umudu, önümüzdeki sezona kaldı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor, önceki haftalarda Süper Lig iddiasını korumasına karşın; son süreçlerde aldığı mağlubiyetler sonrası Süper Lig umutlarını önümüzdeki sezona erteledi.
TFF 1. Lig´de sezona mali sıkıntılar ve transfer engeli ile başlayarak, kadrosunu büyük ölçüde altyapı oyuncularından oluşturan Bursaspor, Yılport Samsunspor yenilgisinin ardından Süper Lig umutlarını erteledi. Play-Off hattı ile arasındaki puan farkı 10´a çıkan Bursa temsilcisi, ligin bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak bu şansını yitirdi. Bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 4 gol birden gören Bursa ekibi, haftayı 43 puan ile 10. sırada haftayı tamamladı.
MUSTAFA ER'E DESTEK
Karşılaşmanın ardından yeşil beyazlılar, büyük üzüntü yaşarken; aynı zamanda teknik direktör Mustafa Er´e de sahip çıktı. Eleştiriler üzerine açıklama yapan taraftar grupları, genç teknik adamın yanlarında olduklarını vurguladı. Sosyal medya üzerinden Er´e de, destek mesajları geldi.
SON VİRAJA TUTUNAMADI
Bursaspor, önceki haftalarda Süper Lig iddiasını korumasına karşın, son haftalarda dilediği performansı sahaya yansıtamadı. Son 4 maçından 3 mağlubiyet ile ayrılan Bursa temsilcisi, deplasmanda oynadığı son 6 maçın da 5´ini kaybetti. Önlenemez düşüşün ardından, yarıştan giderek uzaklaşan Bursa ekibi, son 13 maçında da; 4 galibiyette kalırken, bir beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
ALTYAPI OYUNCULARI
Yeşil beyazlıların, Samsun ekibine karşı oynadığı mücadelede sahada yer alan oyuncularının çok önemli bir kısmının altyapı çıkışlı olması da dikkat çekti. Maçta 17 oyuncu süre alırken; bu oyuncuların 12´sini genç ve altyapıdan yetişen isimler oluşturdu. Bu isimlerden Emirhan Aydoğan, takımının tek golünün asistini yaparak, sezon genelindeki 4. asistine ulaştı ve gole katkısını da 30. maçında 11´e çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-04-20 10:13:55
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