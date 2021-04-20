Bursaspor’un deplasman kabusu sürüyor

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, çıktığı son 6 deplasman maçının 5’ini kaybetti.

TFF 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor’a 41 yenilen Bursaspor’da dış saha sendromu devam ediyor. Yeşilbeyazlı takım, çıktığı son 6 deplasman maçının 5’ini kaybederken yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Bu sezon Bursa dışında 16 lig maçına çıkan Yeşilbeyazlılar, 8 mağlubiyet aldı. Bursaspor sırasıyla, Menemenspor, Akhisarspor, Altay, Giresunspor, Balıkesirspor, Boluspor, Ümraniyespor ve Samsunspor’a mağlup oldu.

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