Bursaspor bu sezon ilk kez 4 gol yedi

TFF 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor’a 41 mağlup olan Bursaspor, bu sezon en çok gol yediği maçı geride bıraktı.

TFF 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor’a 41 mağlup olan Bursaspor, bu sezon bir ilki yaşadı. Yeşilbeyazlı takım, sezon başından bu yana çıktığı 30 maçta da 4 gol yememişti. Son olarak geçen sezonun PlayOff müsabakasında Adana Demirspor’a 41 yenilen Bursaspor, Süper Lig’e çıkma şansını yetirmişti. Bursa ekibi yine 4 gollü bir mağlubiyet sonrası Süper umutlarını gelecek sezona bıraktı.

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