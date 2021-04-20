Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (2)

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`OĞLUNU GÖSTERMEYECEĞİM DEYİNCE KENDİMİ KAYBETTİM´

Bursa´da sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Akgül Yıldız´ı (35) tabancayla vurduktan sonra intihara kalkışan, polisin ikna çabası sonucu teslim olan Mehmet Yıldız (36), emniyetteki ilk ifadesinde 4 ay önce boşanma davası açtıklarını söyledi. Yıldız, "8 yaşındaki oğlumuz var. Bana onu göstermeyeceğini söyledi. Sabah karşılaşınca tekrar konuşmak istedim. Yine aynı şekilde çocuğu da göstermeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. O an kendimi kaybettim ve yanımda bulunan silahı çıkararak ateş ettim" dedi.

Müslim SARIYAR/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa

2021-04-20 11:45:06



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