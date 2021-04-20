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Her sektörün mutfağından lojistiğine, sergilemesinden depolanmasına kadar Eurometall var

İHA

Her sektörün mutfağından lojistiğine, sergilemesinden depolanmasına kadar Eurometall var

Kurulduğu 2010 yılından bu yana binlerce ürün çeşitliliğiyle bölge ve sektör ayrımı yapmaksızın ekipman tedariki sağlayan Eurometall, her geçen gün yeni projelere imza atarak ve müşterinin istek ve ihtiyaçlarına göre ekipman sağlıyor.
2020 yılını HORECA sektörü için değerlendiren ve 2021 yılı içinde öngörülerini dile getiren Eurometall Satış ve Pazarlama Yönetmeni Emre Ergün, Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs mücadelesi ile beraber bazı sektörler ekonomik açıdan büyüme imkanı yakalayarak geçirse de bazı sektörler içinde oldukça zorlu ve yıpratıcı geçtiğini söyledi. Ergün, "Ekonomiye oldukça katkı sağlayan bir sektör olan HORECA sektörü içinde mücadelenin sıkı sıkıya yaşandığını hep birlikte deneyimledik. Ülke olarak ne kadar şanslıyız ki, Türkiye'nin gerek bulunduğu konum gerekse sahip olduğu doğa güzellikleriyle Turizm alanında Dünyaca tanınan ve bilinen bir ülke ve bu bizim gurur kaynağımız. Konumu ve doğal güzelleriyle dört mevsim turizm işletmeciliğine elverişli olmasından ötürü, otelcilik alanında oldukça faaliyet gösteren bir ülke olarak, HORECA sektörüne Eurometall olarak birçok otelin ekipman ihtiyacını karşılama ve yenileme imkânı yakaladık. 2021 yılında HORECA sektöründe temizlik ve hijyen ekipmanlarına çok daha fazla ağırlık verileceğini düşünmekteyiz. İnsan sağlığına karşı duyulan hassasiyetin hat safhada olduğu salgın döneminde hijyene dayalı ekipmanların ön plana çıkacağını düşünüyoruz" dedi.
Otel ve konaklama sektöründe, bireysel odaların hijyen kalitesi artık tartışılamaz derece önemli olduğunu ifade eden Ergün, "Korona virüs süresince otel ve konaklama hizmeti satın alan kişilerin büyük bir çoğunluğu, işletmenin hijyen derecesine ve tedbirleri uygulama konusunda ki hassasiyeti ile ilgileniyor. Otel, restoran, cafe gibi müşteri sirkülasyonun yoğun olduğu alanlarda Eurometall olarak temizlik arabaları, çöp konteynırları, geri dönüşüm kutuları gibi geniş yelpazedeki ekipmanların yanında personeller için gerekli maske ve siperlik tedariki ile destek vermeye devam ediyoruz. Oda hijyenin sağlaması yönünde Eurometall olarak, otellerde misafir edilen kişilerin ağırladıkları odalarda günlük çarşaf ve havlu değişimi de epey önem arz ediyor. Islak ve kuru çamaşır taşıma arabası ile çamaşır hijyenin sağlanmasında hızlı ve pratik çözümler getiren ekipmanlarla otel ve konaklama hizmeti yapan işletmelere ürün tedarikini en hızlı şekilde sağlıyoruz. Çamaşır toplama arabalarının bir ekipman olmasından ziyade işlevsellikle donatılan bir ekipman olması da oldukça önem taşıyor. Çarşaf koyma rafları, kirli çarşafları toplayabilmek için kirli torbası bulunması, katlanabilir yan kollara sahip olması gibi süreci en yetkin şekilde yöneten ekipman tedariki sağlamak, sektörü takip etmek ve ihtiyaca yönelik pragmatist çözümler üretmek Eurometall olarak bizim için oldukça önemli ve kıymetli" diye konuştu.
Kat servisi esnasında, otel görevlilerine oldukça efektif bir çalışma imkanı sağlayan minibar servis arabalarından, gastronomi ürünlerine, yük ve malzeme taşıma ekipmanlarından, depolama raflarına, ofis ve personel dolaplarından, aydınlatma ekipmanlarından, ofis ve bekleme koltuklarına kadar benzersiz birçok kategoride HORECA sektörüne ekipman desteği verdiklerini söyleyen Ergün, "HORECA sektörü içerisinde gastronomi, sektördeki pastasından belki de en fazla payını alan bir sektör demek yanlış bir yorum olmayacaktır. Gerek otel gerek restoran gerekse ckafelerin olmazsa olmaz bir parçası olan gastronomi, özellikle sosyal medyanın oldukça popüler olduğu günümüzde; gücüne güç katan bir sektör olarak yorumlanabilir. Otel, restoran ve kafelerin sosyal medya ağlarıyla çok daha kolay ve bir o kadar da etkili pazarlanabildiği bir dönemde işletmelerinde aynı oranda ekipman tedariğine ve yenilenme sürecine ihtiyaçları oldu. Özellikle restoranlar için 2020 yılında fiziksel mekanların yerini online siparişlerin alması, sipariş sirkülasyonunu kontrol altında tutmak için yeni yatırımlar yapmaya yöneltti. Lojistik sektörünün önemi tartışılmaz düzeyde ortada ve lojistik sektörü her geçen gün daha da önemli hale gelecek. Eurometall olarak; gastronomi ekipmanları alanında; pizza hamur teknesi, erzak arabası, termoboxlar, gastronom küvetler, siyah sunum tabakları (pricoplexler), servis kaşıkları ve daha yüzlerce ürün varyasyonuna dayanan ürün gamımızla sektöre destek vermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
Salgından önce de depolama ve lojistik sektörü inanılmaz önem kazanan bir sektör olarak karşımıza çıktığını belirten Ergün, "Salgın ile birlikte online alışveriş alışkanlığının toplum tarafından daha çok tercih edilmesi ve online alışverişin pratikliğine alışma sürecinden sonra depolama ve lojistik sektörünün önemi daha da arttı. Online alışveriş alışkanlığının artması ile birlikte iş hacimlerinin büyük bir çoğunluğunu paket servis ve online sipariş alanına yönelten restoranlar, depolama ve lojistik ağını zenginleştirmek ve bu alana yatırım yapmak durumunda kaldı. Lojistik ağlarından, depolama alanlarına gelen yükleri; ulaştırılmak istenilen alana kolaylıkla ulaştırmada rol oynayan; malzeme arabaları, yük taşıma arabaları, sipariş toplama arabaları, Roller X2, Roller X3, Roller K3 yük taşıma arabaları, karton taşıma arabaları ve daha birçok ekipman alternatifini Eurometall olarak tedarik ediyoruz. Açıkçası, her işletmenin depolama alanında istiflediği ürünler veya lojistiğini sağladığı yük alternatifleri birbirinden tamamen farklı. Eurometall olarak ekipman tedariği esnasında binlerce işletmenin bizi tercih etme sebeplerinden biri de ihtiyaç duyduğu alanda en uygun ekipmanı online mağazamız üzerinden sadece bir tık ile bizden sağlayabilmeleri. Lojistik ekipmanlarının yanı sıra geniş ürün gamına sahip olduğumuz diğer bir ekipman ağımız ise; depolama ekipmanlarından oluşmakta. Depolama alanında en çok tercih edilen ekipmanlarımız; Depolama Üniteleri, Tel Raflar, Hafif Yük Rafları ( HRS), Civatalı Yük Rafları ve daha birçok depolama ünitesi ile sektöre hizmet veriyoruz. Eurometall olarak ilham kaynağımız, "insan ve inovasyon". Çünkü, perakendenin statik bir yapıda kalamayacağını biliyor ve ürünlerimizi yenileme ve geliştirmeye yönelik sürekli ARGE çalışmalarına da ağırlık veriyoruz. 2021 yılı içinde biliyoruz ki, "insan ve inovasyon" merkezli bir yapıda #HerİşYerindeBirEurometallVar olmaya devam edecek" dedi.

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