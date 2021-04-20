Bursa'da kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü

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Bursa'da seyir halindeki kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, geçtiğimiz akşam Bursaİzmirİstanbul otoyolu altında bulunan yolda ilerleyen kamyonun dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupasından ayrılan dorse yola savruldu. Ortalık savaş alanına dönerken, arkadan gelen araçların durumu fark ederek durması sonucu muhtemel bir faciayı önlendi

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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