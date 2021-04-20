Bursa'da eşini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı "Oğlumu göstermeyecekmiş benimde nevrim döndü 3 el ateş ettim"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da eşini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı "Oğlumu göstermeyecekmiş benimde nevrim döndü 3 el ateş ettim"

İHA

Bursa'da eşini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı "Oğlumu göstermeyecekmiş benimde nevrim döndü 3 el ateş ettim"

Bursa'da ayrılmak üzere olan eşini öldüren Mehmet Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı. Yıldız, "Oğlumu göstermeyeceğini söyleyince nevrim döndü, 3 el ateş ettim" dedi.
Sabah saat 07.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli 428. Sokakta karısı Aygül Yıldız’ı (45) barışmaya ikna etmek isteyen ve o anları kameraya yansıyan Mehmet Yıldız (45) cinayeti işledikten sonra, silahıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Ölen Aygül Yıldız'ın yakınları da acı haberi alıp olay yerine gelince sinir krizi geçirdi.
İlk olarak merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde polis ekipleri ile karşı karşıya gelen katil zanlısı, araçtan inen polisleri görünce depar atarak uzaklaştı. Daha sonra Erikli Mahallesi'ndeki evinde sıkıştırılan şüpheli, bu sefer de sokak aralarına kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.
Son olarak Erikli Mahallesi Ortayol mevkisindeki evine gelip saklanan şüpheli, polis ekipleri kapıya dayanınca evinin balkonuna çıkarak sağa sola ateş etti. Elindeki silahla adeta poz veren Mehmet Yıldız'ın o anları da kameraya yansıdı. Zanlı uzun süre teslim olmamakta direndi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri ve özel harekat timlerinin nefes kesen operasyonuyla gözaltına alınan Yıldız, elleri kelepçeli vaziyette Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Mahalle sakinlerinin film gibi izlediği operasyon öncesi katil zanlısı Mehmet Yıldız'ın eşiyle görüştüğü anlar, polisten kaçma anları ve balkondaki silahlı görüntüsü saniye saniye kameraya yansıdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Mehmet Yıldız, emniyetteki ilk ifadesinde 4 ay önce boşanma kararı aldıklarını söyledi. Yıldız, "8 yaşındaki oğlumuz var. Bana onu göstermeyeceğini söyledi. Sabah karşılaşınca tekrar konuşmak istedim. Oğlunu göstermeyeceğim dedikten sonra nevrim döndü. Parkın orada tartıştık bende dayanamadım yanımda bulundurduğum silahla 3 el ateş ettim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da sağlık çalışanlarına KBRN eğitimi verildi
YEREL HABERLER Bursa’da sağlık çalışanlarına KBRN eğitimi verildi
Bursa'da kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Bursa'da kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ...
Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye görüntüler Karısını sokak ortasında öldürdü, polisi görünce depar atıp eve kaçtı, balkona çıkıp sağa sola silah doğrultup poz verdi, özel harekat ve cinayet ekipleri tarafından yakalandı Polis sokak sokak katil zanlısını kovalayıp saatlerce iz sürdü Yaya kaçan zanlı elinde silahla sokak aralarına girince ortalığı ayağa kaldırdı
YEREL HABERLER Bursa'daki kadın cinayetinden saniye saniye ...
Her sektörün mutfağından lojistiğine, sergilemesinden depolanmasına kadar Eurometall var
YEREL HABERLER Her sektörün mutfağından lojistiğine, sergilemesinden ...
Bursalı üreticilere 200 milyon lira hibe verilecek
YEREL HABERLER Bursalı üreticilere 200 milyon lira hibe verilecek
İlçe başkanının otomobiline çirkin saldırı
YEREL HABERLER İlçe başkanının otomobiline çirkin saldırı
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (2)
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi ...
Bursa’da "pes dedirten" görüntü Çocuk parkına zarar verdiler
YEREL HABERLER Bursa’da "pes dedirten" görüntü Çocuk parkına zarar ...
Nilüfer’de yerel tohum dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de yerel tohum dağıtımı sürüyor
Bursaspor bu sezon ilk kez 4 gol yedi
YEREL HABERLER Bursaspor bu sezon ilk kez 4 gol yedi
Bursaspor’un deplasman kabusu sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’un deplasman kabusu sürüyor
Şiddetle mücadeleye üniversite desteği
YEREL HABERLER Şiddetle mücadeleye üniversite desteği
Kısıtlamada ikinci kez alkollü yakalandı Ehliyetini aldığı gün polise kaptırdı
YEREL HABERLER Kısıtlamada ikinci kez alkollü yakalandı Ehliyetini ...
Bursaspor'un Süper Lig umudu, önümüzdeki sezona kaldı
YEREL HABERLER Bursaspor'un Süper Lig umudu, önümüzdeki sezona kaldı
Eşini öldürdü, direndi, silahla ateş açtı....Özel harekatın film gibi operasyonuyla yakalandı Bursa'da kendisinden ayrılmak üzere olan eşini parkta öldüren zanlı, saklandığı evinde 1 saatlik direnişin ardından özel harekat timleri tarafından silahıyla birlikte gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eşini öldürdü, direndi, silahla ateş açtı.... ...
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi ...
Polis ve jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis ve jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz ...
Ramazan için tabanca, testi ve kamadan iftariyelikler Poğaçadan Ramazan'a özel oyuncak yaptı Oyuncak iftariyeliklere çocuklar büyük ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Ramazan için tabanca, testi ve kamadan ...
Uzun zaman bebek hasreti çeken anne ve babalar dikkat
YEREL HABERLER Uzun zaman bebek hasreti çeken anne ve babalar dikkat
Ramazanda hazır çorbaya dikkat Uzman Diyetisyen Ciğerli: "Hazır çorbalardaki Çin tuzu, kişide bağımlılık yapmaktadır"
YEREL HABERLER Ramazanda hazır çorbaya dikkat Uzman Diyetisyen ...
Ayrılacağı eşine kurşun yağdırdı Sokak ortasında tartıştığı eşini parkta öldürdü
YEREL HABERLER Ayrılacağı eşine kurşun yağdırdı Sokak ortasında ...
Çalınan bisikletiyle bir gün sonra evinin önünde gezen küçük kızı yakaladı
YEREL HABERLER Çalınan bisikletiyle bir gün sonra evinin önünde ...
Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız ...
Bursa'nın girişinde polis, çıkışında jandarma denetimlerini artırdı
YEREL HABERLER Bursa'nın girişinde polis, çıkışında jandarma ...