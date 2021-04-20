Bursaspor'da İstanbulspor maçı öncesi dört eksik

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Yılport Samsunspor maçında sarı kart gören Bursaspor’un iki genç futbolcusu Tuğbey Akgün ve Ozan İsmail Koç, cezalı duruma düştü. Yeşilbeyazlı takım, pazar günü oynanacak olan İstanbulspor maçına sakatlıklarla birlikte 4 eksikle çıkacak.

TFF 1. Lig’in 31. haftasında oynanan Yılport Samsunspor maçında sarı kart gören Bursaspor’un genç isimleri Tuğbey Akgün ve Ozan İsmail Koç, cezalı duruma düştü. PlayOff şansını matematiksel olarak yitiren yeşilbeyazlı takımda, Cüneyt Köz ve İsmail Çokçalış sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bırakırken, bu isimlere iki genç isim daha eklendi. Bursaspor, Pazar günü sahasında İstanbulspor’la oynayacağı maça 4 eksikle çıkacak.

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