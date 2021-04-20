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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de aşevi yüzleri güldürüyor

İHA

Karacabey’de aşevi yüzleri güldürüyor

Karacabey Belediyesi tarafından faaliyete geçirildiği günden bu yana merkez ve kırsal mahallelerde yardıma muhtaç ailelere destek olan Aşevi, gönüllüler ve hayırseverlerin destekleri ile kapasitesini günden güne artırıyor. Günlük sıcak yemek sayısı bin kişiye çıkarılırken, Başkan Özkan kapasite artışının ramazan ayından sonra da aynı şekilde devam edeceğini duyurdu.
Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Aşevinde, günlük çıkan yemek sayısı ramazan ayında bin kişiye ulaştırıldı. Bu sayının her geçen gün hayırseverlerin de yardımlarıyla arttığını belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, “Sadece merkez değil, tüm kırsal mahallelerimizde de günlük olarak yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Sadece dar gelirli değil, bakıma muhtaç yaşlılarımıza, engeli bulan vatandaşlarımıza da yemek ve eşya yardımlarıyla destek oluyoruz” dedi.
Gönüllülerden Aşevine yoğun ilgi
Öte yandan Karacabey Belediyesi tarafından kurulan Aşevi, ilçede gönüllülerinde yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Gönüllü vatandaşlar, yemeklerin hazırlanmasından dağıtımına, giysi ve diğer eşyaların düzenlenip dağıtıma hazır hale getirilmesine kadar, pek çok alanda düzenli olarak yardıma gidiyor.
Karacabey’in şanına yakışır, mükemmel organizasyon
Belediye Başkanı Özkan yaptığı açıklamada, “Aşevimiz gönüllülük esasıyla çalışan insanların yanında, hayırlarını burası vasıtasıyla değerlendiren hayırseverlerin de adeta yardım üssü haline geldi. Önemli olan bugün değil, bundan sonrada bu hizmetin devam etmesi. Geçmişte Karacabey’de İmaret Camiinde ecdadımız bunu gerçekleştirmiş. Biz de şimdi ilçemizde kimse aç uyumasın, yiyeceğe ihtiyaç duymasın hassasiyetiyle, bu aşevi projemizi gerçekleştirdik. Gerçekten Karacabey’in nüfusuna göre bu rakamlar çok büyük. Özellikle ramazanda her gün, en az bin kişilik sıcak yemek hizmeti verilmekte ve hiç kimse geri çevrilmemektedir. Bundan sonra da böyle devam edecektir. Gerçekten Karacabey’in şanına yakışır, mükemmel bir organizasyon aşevinde gerçekleşmektedir. Öğrenciler dahil pek çok vatandaşımızdan, ‘bizde bedenen bu hayır hizmetinden istifade etmek istiyoruz’ şeklinde talepler gelince, bunlara da duyarsız kalmadık. Gerek dağıtım gerek paketleme gerekse sebzelerin ve meyvelerin hazırlanmasında katkı koymak isteyenler, gönüllülük esasıyla çalışıyor. Son günlerde AK Parti İlçe Teşkilatımızın Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri de aşevinde gönüllü olarak görev almaktalar. Kendilerini gönülden kutluyorum” dedi.
Örnek merkez
Aşevinin tüm Karacabey’e mal olmuş, örnek gösterilebilecek bir merkez olduğunu ifade eden Özkan, “Biz hiç istemeden, hayırseverler güvendikleri için hayırlarını gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Aşevimize çeşitli yardımlar yapıyor. Daha düzenli bir şekilde yardıma muhtaç kişilere ulaşmak için katkıda bulunuyor. Ramazanda bu yardımların sayısı artsa da günden güne gelen yardımların da arttığını söyleyebiliriz. Katkı koyan, destek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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