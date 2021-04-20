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TIR´IN DEVRİLME ANI KAMERADA

Bursa´da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada kontrolden çıkan TIR'ın devrildiği an, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere TIR´ın devrilmesi, kazayı gören esnaf Metin Çakmak´ın tepkisi ve çevredekilerin kaza yapan araçlara doğru koştuğu anlar yer aldı. Kazayı anlatan Çakmak, "Önce başka bir araca çarptı. Sonra devrildi. Birden yanmaya başladı. İtfaiye gelene kadar biz müdahale ettik. Maalesef bu üzücü olay oldu" dedi.Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-04-20 16:51:34



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