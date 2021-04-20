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YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Bursa´da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Mobese kamerasınca kaydedilen görüntüde, TIR'ın otomobilin üzerine devrildiği ve yüzlerce metre sürüklendiği görüldü.Hasan BOZBEYMehmet İNAN/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEYMehmet İNAN

2021-04-20 21:59:04



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