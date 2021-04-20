Hurdacıda korkutan yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren hurdacıda yangın çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren hurdacı deposunda meydana geldi. Hurdalıkta bulunan metal malzemelerin üzerindeki plastikler yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden hurdacıdaki bekçi, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu Hurdalıkta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.